Так, військо противника в Україні втратило понад 430 тисяч солдатів. Лише за минулу добу українські сили ліквідували 750 окупантів.

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Втрати ворога

Також захисники "відмінусували" 4 танки, 16 БМП, 26 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Зранку агресор здійснив ракетну атаку на столицю. Ворог випустив 31 ракету. Серед них дві балістичні – "Іскандер" та "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.

  • особового складу – близько 433840 (+750) осіб ,
  • танків – 6832 (+4),
  • бойових броньованих машин – 13074 (+16),
  • артилерійських систем – 10740 (+26),
  • РСЗВ – 1018 (+1),
  • засоби ППО – 721 (+0),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
  • крилаті ракети – 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44),
  • спеціальна техніка – 1741 (+3)

втрати ворога

Втрати окупантів станом на 21 березня / Фото Генштаб

Що відбувається на фронті:

  • За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень.
  • Зокрема, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області. Там ворог, використовуючи авіацію, намагався прорвати українську оборону.
  • На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку тричі ходив в атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.
  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.