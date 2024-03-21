Так, військо противника в Україні втратило понад 430 тисяч солдатів. Лише за минулу добу українські сили ліквідували 750 окупантів.

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Втрати ворога

Також захисники "відмінусували" 4 танки, 16 БМП, 26 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Зранку агресор здійснив ракетну атаку на столицю. Ворог випустив 31 ракету. Серед них дві балістичні – "Іскандер" та "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.

особового складу – близько 433840 (+750) осіб ,

танків – 6832 (+4),

бойових броньованих машин – 13074 (+16),

артилерійських систем – 10740 (+26),

РСЗВ – 1018 (+1),

засоби ППО – 721 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

крилаті ракети – 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44),

спеціальна техніка – 1741 (+3)

Втрати окупантів станом на 21 березня / Фото Генштаб

Що відбувається на фронті: