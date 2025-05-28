Об этом 24 Каналу рассказал политолог Сергей Постернак. По его словам, внутри путинской иерархии случаются различные конфликты. Но ни к чему катастрофическому для режима они не приводят.

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Кто действительно угрожает Путину

Как отметил Постернак, в свое время было много сообщений о конфликте между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и приближенного к Путину олигарха Сулеймана Керимова. Тогда даже шла речь о возможной "кровной мести". Но все это обычные межклановые разборки.

Я бы не говорил, что внутри элит есть системное недоразумение, которое способно перерасти во что-то серьезное. Там происходят локальные межклановые разборки, которые, как правило, влияют только на место внутри путинской иерархии. Уверен, что каждый среди путинских чиновников и олигархов борется за место перед Путиным,

– сказал Постернак.

Единственная сила, которая способна демонтировать путинский режим – это его собственная армия, если при определенных условиях она пойдет против Кремля. Именно поэтому Путин боится мира. Ведь тогда сотни тысяч оккупантов, которые умеют пользоваться оружием, вернутся в гражданскую жизнь.

Вот был пригожинский бунт. С тех пор Путин сделал работу над ошибками. Об этом свидетельствует и назначение руководителем сухопутных войск России генерала-мясника, который "отличился" при страшном штурме Мариуполя,

– отметил Постернак.

Добавим, недавно в Службе внешней разведки Украины рассказали, что происходит за кулисами Кремля. Есть темы, о которых российскому диктатору боятся говорить.