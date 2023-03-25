Очень очевидный персонаж, – российский журналист о фаворите Китая на замену Путину

Глава КНР Си Цзиньпин лично пригласил премьер-министра Михаила Мишустина в Китай. Его могут рассматривать как преемника российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение на стриме 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. По его словам, многие не рассматривают Михаила Мишустина как преемника Владимира Путина. А зря, ведь это достаточно очевидный персонаж. Даже если Путин внезапно не сможет выполнять свои обязанности, по местной конституции его преемником до выборов будет именно Мишустин.

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Мишустин легко представляет себя президентом

Как считает Олевский, Путин явно переживает, что Си пригласил Михаила Мишустина в Китай. И не отправить его нельзя, ведь Россия вынуждена выстраивать отношения с Пекином, чтобы хоть как-то выживать и спасать экономическую ситуацию.

По его мнению, Михаил Мишустин легко представляет себя президентом. Он может себя видеть чем-то больше, чем просто премьер-министром. Но он – такая же часть местного режима.

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Можно ли сказать, что Мишустин демократ, который приведет Россию к честным выборам? Думаю, что нет. Этот человек полностью теократическая часть системы, которую выстраивал режим, чтобы обслуживать интересы господствующего класса. Но думаю, что сама перспектива такого карьерного взлета будет для него заманчивой.

– отметил Олевский.

Он считает, что Мишустин в случае избрания на пост президента не захочет продолжать войну. Местная пропаганда в таком случае найдет слова, как убедить людей ее завершать.

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