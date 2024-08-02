Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путину очень понравилось оккупировать чужие территории, поэтому он продолжил привлекать все силы для этого.

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Путину понравилось оккупировать

Аббас Галлямов отметил, что когда Путин пришел к власти, то еще пытался во что-то вникать. Но он воровал много денег, тем же занимались все российские чиновники. Поэтому со временем кремлевский диктатор переключился на внешнюю политику.

Думаю, в какой-то момент он "устал", посмотрел на рейтинги, которые падают, уровень жизни, который снижается. Он бросился искать какие-то альтернативные варианты, чем можно заниматься, чтобы результаты быстро были заметны, можно было всех удивлять своей "эффективностью и результативностью",

– предположил он.

Когда Россия начала оккупировать территории других стран, Путину это очень понравилось. Он придумал для себя так называемое алиби, почему внутри России все так плохо. Якобы у Путина нет времени зайтись этим, потому что нужно "заниматься борьбой с внешними врагами". Хотя воевать у оккупантов получается очень плохо, но в мирное время путинский режим уже не выживет.