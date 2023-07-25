Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, мятеж Пригожина продемонстрировал, что марш на Москву не так уж трудно организовать. Можно сбить несколько самолетов российской армии – и за это никакой кары не будет.

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Проблемы могут начаться на выборах в России

Как отметил Галлямов, не факт, что новую попытку мятежа организуют именно вагнеровцы. Это могут быть и другие группы оккупантов, которые сейчас находятся на войне.

Вот они сидят и смотрят, как "Леопарды" на них едут. И думают – а чего они должны погибать здесь, чтобы Шойгу стал "великим военачальником", а Ротенберг с Ковальчуком освоили еще один триллион. Пусть идут к черту. Лучше пойти в направлении Москвы и свергнуть диктатора,

– рассказал Галлямов.

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Возможно, определенные процессы начнутся на выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. Путин не сможет набрать в первом туре 51%, потому будет вынужден "рисовать" все. По его мнению, это может привести к протестам в российских городах.

Представьте себе совпадение двух событий. В Москве в городах идут протесты, связанные с фальсификацией президентских выборов. А с войны идет еще одна колонна в Москву. И для этого марша была бы идеальная идеология, которой у Пригожина не было. Хотя не факт, что такой сценарий может произойти,

– считает Галлямов.

Мятеж Пригожина: новые детали