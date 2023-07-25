Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, мятеж Пригожина продемонстрировал, что марш на Москву не так уж трудно организовать. Можно сбить несколько самолетов российской армии – и за это никакой кары не будет.
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Проблемы могут начаться на выборах в России
Как отметил Галлямов, не факт, что новую попытку мятежа организуют именно вагнеровцы. Это могут быть и другие группы оккупантов, которые сейчас находятся на войне.
Вот они сидят и смотрят, как "Леопарды" на них едут. И думают – а чего они должны погибать здесь, чтобы Шойгу стал "великим военачальником", а Ротенберг с Ковальчуком освоили еще один триллион. Пусть идут к черту. Лучше пойти в направлении Москвы и свергнуть диктатора,
– рассказал Галлямов.
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Возможно, определенные процессы начнутся на выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. Путин не сможет набрать в первом туре 51%, потому будет вынужден "рисовать" все. По его мнению, это может привести к протестам в российских городах.
Представьте себе совпадение двух событий. В Москве в городах идут протесты, связанные с фальсификацией президентских выборов. А с войны идет еще одна колонна в Москву. И для этого марша была бы идеальная идеология, которой у Пригожина не было. Хотя не факт, что такой сценарий может произойти,
– считает Галлямов.
Мятеж Пригожина: новые детали
- Попытка мятежа от Евгения Пригожина началась вечером 23 июня. Вагнеровцы дошли на расстояние 200 километров до Москвы, но затем развернулись. Им пообещали амнистию, а Пригожин должен был уехать в Беларусь.
- Недавно в издании The Washington Post издали материал о мятеже Пригожина. Там отметили, что Путин знал о возможной попытке восстания за 2-3 дня до этого. Однако он все равно оказался растерянным и в течение большей части дня не отдал ни одного приказа.
- В Кремле негативно отреагировали на этот материал. Там не смогли аргументированно ответить, поэтому просто назвали все "ерундой".