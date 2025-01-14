Если заемщики в военной и строительной отраслях будут банкротиться, то возникнет массовый невозврат кредитов в банке, а банки не смогут гасить обязанности перед вкладчиками. Это 24 Каналу объяснил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Игорь Липсиц отметил, что бывший финансист Bank of America и Morgan Stanley Крейг Кеннеди говорил о внебюджетном финансировании. Однако это не в форме финансирования, а в форме кредитов.

Например, есть российский военный завод, который должен изготавливать танки. Танк стоит определенное количество денег. Определенное количество танков умножаем на количество денег, которые нужны на изготовление. Получаем военный заказ, который нужно выполнить,

– сказал он.

Однако никто не дает военному заводу деньги в полном объеме. Ему дают 30%, иногда – 40%. Затем остальные 60 – 70% выплачивают, когда танки готовы к боевым действиям. Пока танк изготавливается, этого аванса не хватает. Соответственно деньги берутся в кредит в банке. Отсюда появятся кредиты в бешеном объеме на военное производство. Это и есть то небюджетное финансирование, о котором упоминал Крейг Кеннеди.

"Но это кредиты, которые дали российские банки. Они надеются, что военные заводы, получив оплату за технику, вернут эти деньги. Но это уже получается все хуже по нескольким причинам. Прежде всего потому что банки дают кредиты по настолько высоким ставкам, что предприятия уже не могут вернуть такую массу денег, даже получив полную оплату за военную технику", – подчеркнул доктор экономических наук.

Главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что большинство военных заводов скоро станут банкротами, потому что набрали кредитов, которые не могут вернуть. Производство оружия профинансировано, но ценой возникновения непогашенных долгов перед банком.

Если эти долги не могут быть погашены, то возникает проблема. Банки могут взять эти деньги у вкладчиков. Поэтому они должны объяснить вкладчикам, что не могут вернуть деньги, потому что военные заводы их пока не вернули, а обанкротить и закрыть их во время войны против Украины никто не позволит.

При нормальной ситуации заморозки вкладов не может быть. Но у экономики России ненормальное положение. Может начаться огромный банковский кризис, невозврат кредитов из-за того, что заемщики будут банкротиться. Банкротиться они могут в двух отраслях: военной и строительной.

"Если эти игроки будут массово банкротиться, то будет массовый невозврат кредитов в банке. Масса банков будут не в состоянии гасить обязанности перед вкладчиками. Тогда могут быть любые истории, которые сегодня кажутся невозможными, неправильными", – добавил Липсиц.