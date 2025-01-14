Якщо позичальники у військовій та будівельній галузях будуть банкрутувати, то виникне масове неповернення кредитів у банку, а банки не зможуть гасити обов'язки перед вкладниками. Це 24 Каналу пояснив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

До теми Військові витрати Росії можуть обвалити її економіку: за яких обставин це відбудеться

Як може обвалитись економіка Росії

Ігор Ліпсіц зазначив, що колишній фінансист Bank of America та Morgan Stanley Крейг Кеннеді говорив про позабюджетне фінансування. Однак це не у формі фінансування, а у формі кредитів.

Наприклад, є російський військовий завод, який повинен виготовляти танки. Танк коштує певну кількість грошей. Певну кількість танків множимо на кількість грошей, які потрібні на виготовлення. Отримуємо військове замовлення, яке потрібно виконати,

– сказав він.

Однак ніхто не дає військовому заводу гроші у повному об’ємі. Йому дають 30%, іноді – 40%. Потім інші 60 – 70% виплачують, коли танки готові до бойових дій. Поки танк виготовляється, цього авансу не вистачає. Відповідно гроші беруться в кредит у банку. Звідси з'являться кредити у шаленому об’ємі на військове виробництво. Це і є тим небюджетним фінансуванням, про яке згадував Крейг Кеннеді.

"Але це кредити, які дали російські банки. Вони сподіваються, що військові заводи, отримавши оплату за техніку, повернуть ці гроші. Але це вже виходить все гірше з кількох причин. Насамперед тому що банки дають кредити по настільки високих ставках, що підприємства вже не можуть повернути таку масу грошей, навіть отримавши повну оплату за військову техніку", – підкреслив доктор економічних наук.

Головний виконавчий директор "Ростеху" Сєргєй Чемезов заявляв, що більшість військових заводів скоро стануть банкрутами, тому що набрали кредитів, які не можуть повернути. Виробництво зброї профінансоване, але ціною виникнення непогашених боргів перед банком.

Якщо ці борги не можуть бути погашені, то виникає проблема. Банки можуть взяти ці гроші у вкладників. Тому вони повинні пояснити вкладникам, що не можуть повернути гроші, тому що військові заводи їх поки не повернули, а збанкрутити та закрити їх під час війни проти України ніхто не дозволить.

При нормальній ситуації заморозки вкладів не може бути. Але в економіки Росії ненормальне становище. Може початись величезна банківська криза, неповернення кредитів через те, що позичальники будуть банкрутувати. Банкрутувати вони можуть у двох галузях: військовій та будівельній.

"Якщо ці гравці будуть масово банкрутувати, то буде масове неповернення кредитів у банку. Маса банків будуть неспроможні гасити обов'язки перед вкладниками. Тоді можуть бути будь-які історії, які сьогодні здаються неможливими, неправильними", – додав Ліпсіц.