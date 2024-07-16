Инфляционные процессы ускоряются. Об этом 24 Каналу сказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что есть высокая вероятность того, что центробанк на заседании ключевой ставки может послать жесткий сигнал, что доступных кредитов не будет долго.

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Почему на России не могут снизить ключевую ставку

Россиянам объясняют, что якобы пауза в доступности кредитов временная. Впрочем, борьба с инфляцией затягивается и конца не видно. Центробанк обещает задавить затянувшийся рост общего уровня цен жестокой денежной кредитной политикой, тогда якобы ставки пойдут вниз и кредиты для бизнеса станут доступными.

За год ситуация обратная. Данные, которые пришли за первые 8 дней июля, показывают, что на России рекордная месячная инфляция, хотя месяц только начался. Выхода из ситуации у Кремля нет – это тупик,

– заметил Милов.

Бизнес настаивает на том, что такая высокая ставка убивает любую экономическую активность. В то же время глава центробанка России Эльвира Набиуллина говорит, что если сейчас снизить ставку, то будет еще хуже, ведь это дополнительный инфляционный импульс и тогда банки вообще перестанут выдавать долгосрочные кредиты, потому что никто не понимает, какая инфляция будет через пару лет.

"Наконец начинают сказываться все последствия санкций", – отметил бывший министр энергетики России.

Почему олигархи будут давить на центробанк России

По мнению Милова, поднятие ставок на самом деле мало на что влияет.

Когда центробанк начал заниматься этим вопросом еще год назад, я задавал вопрос, какие инфляционные факторы уменьшает поднятие ставок,

– сказал Милов.

Эта игра не имеет никакого смысла, ведь главное, что разгоняет инфляцию – дикий вброс бюджетных денег в военную промышленность, дефицит кадров из-за войны, мобилизации и массовой миграции из России. Также в стране-агрессоре начинает все дорожать вследствие перестройки торговли на Азию.

Факторов, которые внезапно могут помочь центробанку, нет,

– добавил бывший министр энергетики России.

По его мнению, вероятнее всего, центробанк продолжит повышать ставку, однако инфляцию это не снизит. В то же время олигархи и лоббисты начнут давить на Владимира Путина, чтобы изменить политику центробанка и начать снижать ставку, ведь из-за отсутствия доступных кредитов невозможно вести бизнес.