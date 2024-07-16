Інфляційні процеси прискорюються. Про це 24 Каналу сказав колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що є висока ймовірність того, що центробанк на засіданні ключової ставки може послати жорсткий сигнал, що доступних кредитів не буде довго.

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Чому на Росії не можуть знизити ключову ставку

Росіянам пояснюють, що нібито пауза в доступності кредитів тимчасова. Втім, боротьба з інфляцією затягується і кінця не видно. Центробанк обіцяє задавити тривале зростання загального рівня цін жорстокою грошовою кредитною політикою, тоді буцімто ставки підуть вниз й кредити для бізнесу стануть доступними.

За рік ситуація зворотна. Дані, які прийшли за перші 8 днів липня, показують, що на Росії рекордна місячна інфляція, хоча місяць тільки почався. Виходу з ситуації у Кремля немає – це глухий кут,

– зауважив Мілов.

Бізнес наполягає на тому, що така висока ставка вбиває будь-яку економічну активність. Водночас голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна каже, що якщо зараз знизити ставку, то буде ще гірше, адже це додатковий інфляційний імпульс й тоді банки взагалі перестануть видавати довгострокові кредити, бо ніхто не розуміє, яка інфляція буде через пару років.

"Нарешті починають позначатися всі наслідки санкцій", – наголосив колишній міністр енергетики Росії.

Чому олігархи тиснутимуть на центробанк Росії

На думку Мілова, підняття ставок насправді мало на що впливає.

Коли центробанк почав займатися цим питанням ще рік тому, я ставив запитання, які інфляційні фактори зменшує підняття ставок,

– мовив Мілов.

Ця гра немає ніякого сенсу, адже головне, що розганяє інфляцію – дикий вкид бюджетних грошей у військову промисловість, дефіцит кадрів через війну, мобілізацію та масову міграцію з Росії. Також у країні-агресорці починає все дорожчати внаслідок перебудови торгівлі на Азію.

Факторів, які раптово можуть допомогти центробанку, немає,

– додав колишній міністр енергетики Росії.

На його думку, найімовірніше, центробанк продовжить підвищувати ставку, проте інфляцію це не знизить. Водночас олігархи й лобісти почнуть тиснути на Владіміра Путіна, аби змінити політику центробанку й почати знижувати ставку, адже через відсутність доступних кредитів неможливо вести бізнес.