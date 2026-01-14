Вода заливает подъезды: в многоэтажках Киева массово лопаются трубы
- В многоэтажках Киева массово лопаются трубы, заливая подъезды водой, особенно в Соломенском районе.
- По состоянию на 14 января около 400 домов остаются без отопления.
Ситуация с отоплением в Киеве до сих пор сложная. Жители сообщают, что в многоэтажках массово лопаются трубы.
В сети вечером 14 января появились видео, как киевляне пытаются спасти свои дома от воды, передает 24 Канал.
Смотрите также Кроме обстрелов и морозов: эксперт сказала, что обострило проблемы со светом и теплом в Киеве
Что происходит в Киеве?
Местные телеграмм-каналы пишут, что много прорывов труб зафиксировано в Соломенском районе столицы.
Вода заливает целые подъезды. Люди вручную пытаются ее собрать.
Вода из труб заливает многоэтажки Киева: смотрите видео
Коммунальные службы не успевают везде доехать быстро, ведь им банально не хватает людей.
По состоянию на 14 января еще около 400 из 6 000 многоэтажных домов Киева остаются без отопления.
Вода заливает подъезды многоэтажек Киева: смотрите видео
"Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру", – писал городской голова Виталий Кличко.
Что предшествовало?
Киев остался без отопления из-за повреждения инфраструктуры города после последней массированной атаки 9 января.
12 января в сети появились кадры, как из-за отсутствия отопления и сильного мороза от замерзшей воды в квартирах поразрывало трубы и батареи. В некоторых квартирах на термометрах фиксировали почти 0°.
У комментарии 24 Канала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что в таких случаях системы будут починены за счет предприятий, которые обслуживают эти внутридомовые сети. В то же время она также отмечала нехватку кадров, который есть повсюду.