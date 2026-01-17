Кулеба четко объяснил, почему некоторые дома в Киеве уже больше недели без отопления

После жестких российских обстрелов, украинцы до сих пор оправляются от их последствий. Самой сложной ситуация остается в Киеве и области, где происходят длительные отключения света, а также остаются дома, в которых в течение нескольких дней нет отопления.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал 24 Каналу, какая ситуация в Киеве с восстановлением тепла и энергоснабжения. Он отметил, как в столице преодолевают последствия российских атак по объектам критической инфраструктуры.

Сколько домов в Киеве до сих пор без отопления?

Кулеба отметил, что ситуация в прифронтовых регионах, а также в столице и в Киевской области достаточно сложная. Однако следует понимать, что она постоянно меняется в соответствии с количеством обстрелов, которую испытывает тот или иной регион. К сожалению, это происходит постоянно.

Поэтому для нас очень важно иметь четкие планы на местах, координироваться с областной и местной властью для того, чтобы быстро восстанавливать те объекты критической инфраструктуры, которые имеют повреждения. А таких достаточно много,

– отметил он.

В Киеве на сегодня остаются без отопления 102 многоэтажки. Из них 46 – это дома, которые, по словам Кулебы, не удалось еще подключить к отоплению с последнего массированного обстрела 9 января.

Поэтому основные усилия местной, а теперь уже и центральной власти сфокусированы именно на этих домах, чтобы прежде всего помочь людям, которые с 9 января остаются без отопления,

– подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Остальные 56 домов – те, в которых произошли локальные аварии из-за сильных морозов или изношенные системы. Для оперативного устранения аварий в этих домах, по его словам, также работают бригады.

Обратите внимание! Правительство разрешило вводить местным властям гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Согласно ему, в Пункты Незламности можно будет добраться 24/7 без пропуска, в частности частным транспортом. Пунктами Незламности могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры имеющие: автономное питание, отопление, стабильную связь, удлинители и бесплатный горячий чай. Они смогут работать 24/7.

"Утром был селектор у президента Украины Владимира Зеленского. Он по каждому областному центру, по каждому населенному пункту, где ситуация сложная, услышал доклады от начальников ОВА. Также по направлениям докладывали соответствующие министры, вице-премьеры. Основная цель была понять проблемные точки, найти необходимые решения, чтобы быстро решить их", – рассказал Кулеба.

В какой срок планируют избежать проблемы с теплоснабжением?

Кроме того, состоялось заседание штаба по ликвидации последствий именно в Киеве и Киевской области с участием первого вице-премьера Дениса Шмыгаля. Вместе с городскими властями, с городскими службами и тепловиками, как отметил он, координировали дальнейшие действия по усилению дополнительными бригадами участков, требующих сложных технических решений.

Самая тяжелая ситуация в Голосеевском районе, сложно также в Шевченковском районе столицы. Поэтому добавляем дополнительные 50 бригад. 20 бригад привлекаем из других областей, 30 бригад – с Укрзализныци, это примерно 200 человек,

– пояснил Алексей Кулеба.

Эти меры, по словам министра развития общин и территорий, направлены на то, чтобы как можно быстрее – в течение 17 и 18 января – прежде всего закрыть потребность тех людей, которые длительное время не имеют тепла.

Он добавил, что в Киеве разворачиваются дополнительные Пункты несокрушимости – прежде всего в домах, где тепло еще не восстановлено. Электроэнергия в них выключаться не будет.

Какова ситуация в Киеве?