Россияне пытаются прорвать оборону и захватить важные участки местности, – Сырский

Уже почти неделю Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины работает в частях различных группировок, которые держат оборону на самых тяжелых участках фронта. Сейчас же он раскрыл детали относительно текущей ситуации там.

Александр Сырский рассказал, что характер действий противника существенно не изменился. В то же время российские захватчики активно пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Смотрите также Россияне в окружении в Волчанске, бои под Кременной: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на самых тяжелых направлениях

Как рассказал Главнокомандующий ВСУ, на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности.

Там враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны. В то же время основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении.

Так, уже сколько времени это направление остается самым тяжелым.

Там оккупанты сконцентрировали подавляющее количество ударных бригад и полков. В то же время продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорского, Работино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

Как и раньше, цель моей работы – изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и тому подобное,

– подчеркнул Александр Сырский.

Враг пытается истощить Силы обороны

Главком говорит, что враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, которые усилят нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу.

В то же время у оккупантов шансы на успех существенно уменьшатся. Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий.

По его словам, российские захватчики пытаются достичь максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.

Александр Сырский также отметил, что по всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу.

В частности, днях, в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой. Спасибо ему и всем другим защитникам и защитницам Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу,

– добавил он.