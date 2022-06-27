Ситуация сложная, но огонь не распространяется, – ОВА об ударе в Кременчуге

В Кременчуге продолжается ликвидация последствий ракетного удара со стороны войск России. Возникший после обстрела большой пожар не распространяется, однако тушение продолжается.

К спасательной операции привлечена полиция и военные

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о ликвидации последствий. По состоянию на 18:51 ликвидация пожара продолжается.

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По словам главы Полтавской ОВА, ситуация сложная, однако пожар не распространяется. Сообщается, что продолжается тушение очагов.

Дмитрий Лунин сообщает, что к спасательной операции привлечены полиция, Нацгвардия и военные. Всего, как сказал глава Полтавской ОВА, над ликвидацией пожара работает:

115 спасателей;

18 единиц техники;

один пожарный поезд.

Россия атаковала ТРЦ в Кременчуге: что известно

Российские военные 27 июня в очередной раз нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Украине. Около 15 часов враг ударил ракетами по ТРЦ "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ужасающего удара со стороны российских оккупантов по мирным людям. Глава государства сообщил, что на момент обстрела в торговом центре было около тысячи человек.

По состоянию на 19 часов известно о трех погибших и еще 40 раненых. Сообщалось, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий и спасения людей в Кременчуг были направлены пожарные и скорые. Также, в Полтавской области оперативно начали готовить больницы, чтобы принимать пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что в результате атаки врага возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров.

Кафиры снова ударили по гражданским

Российские военные в очередной раз увидели угрозу в мирных украинцах и обстреляли объект гражданской инфраструктуры. Еще один террористический акт Россия совершила 26 июня, когда обстреляла Киев.

Вооруженные силы России из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 ранним утром атаковали столицу Украины, выпустив ракеты из Каспийского моря.

Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе, а другой оккупанты попали в детский сад. Остальные ракеты удалось ликвидировать подразделениям противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что оккупанты били по Киеву высокоточными ракетами Х-101. Это свидетельствует о том, что россияне сознательно пытались нанести вред мирным людям, а не повредить некий военный объект, о чем утверждают их пропагандисты.

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