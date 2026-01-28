"В ответ был смех": глава Деснянской РГА сказал, готовился ли Киев к блэкаутам

Вследствие российских массированных обстрелов по украинской энергетике ситуация в Киеве остается едва ли не самой сложной. Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов отметил, что столица не подготовилась к возможным блэкаутам.

Об этом он сообщил в интервью изданию "NV".

Какова ситуация со светом на Киевщине?

По словам главы района, в Киеве фактически не было реальной подготовки к блэкаутам или перебоям в теплоснабжении.

Первый раз слово "блэкаут" я услышал в 2022 году и сразу начал готовиться как гражданин. Но когда уже стал главой района и начал спрашивать, как город готовится к зиме, в ответ был смех,

– заявил Бахматов.

Он объяснил, что в столице не развивали рассредоточенную альтернативную генерацию, из-за чего Киев оставался критически зависимым от крупных энергетических объектов.

Для сравнения глава РГА привел пример Житомира. Там еще с 2018 года строят мини-ТЭЦ, которая сейчас обеспечивает альтернативным теплоснабжением около 45% всего города. По его словам, несмотря на значительно больший бюджет столицы, а это более 100 миллиардов гривен, такой подготовки достичь не удалось.

Бахматов отметил, что десятки небольших котельных или хотя бы частичная альтернативная генерация могли бы позволить избежать массового замерзания инфраструктуры во время сложной ситуации в энергосистеме Киева.

В каком районе столицы ситуация самая сложная?