В Одесской ОВА объяснили, почему у горожан по несколько суток может не быть света

В Одесской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Некоторые жители вынуждены обходиться без света даже по несколько суток.

Все это последствия попаданий в объекты энергетической инфраструктуры 10 декабря. Тогда были нанесены более серьезные разрушения, чем во время массированной атаки 5 декабря. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Обратите внимание Не только свет: в Одессе начались еще и проблемы с водой

В Одесской области действуют аварийные и экстренные отключения

Он отметил, что если после удара без света остались более 1,5 миллиона жителей области, то уже за сутки их количество уменьшилось до 300 тысяч.

"Сейчас эта цифра колеблется, конечно, потому что авария довольно значительная. Но энергетики делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение", – пояснил Братчук.

Он добавил, что действительно есть случаи, когда у людей нет электричества по несколько суток. Сейчас эту информацию проверяют, но в подавляющем большинстве случаев – это аварийные отключения, и более 200 аварийных бригад в Одесской области пытаются как можно скорее уладить это.

Сергей Братчук рассказал о ситуации со светом в Одесской области: смотрите видео

Важно понимать, что о плановых отключениях электричества по графику в регионе пока, к сожалению, речь не идет. Все отключения – аварийные и экстренные. Однако обеспечение электричеством критической инфраструктуры и обычных потребителей остается в приоритете.

Именно поэтому абонентам по возможности пытаются подавать электроэнергию хотя бы несколько часов в сутки. Из-за этого графики отличаются, свет включают в разное время – кому-то ночью, кому-то днем.

Это некомфортно, неприятно, но это война, надо понимать. Призываю поблагодарить наших энергетиков, потому что они просто герои, титаны энергетического фронта,

– подчеркнул спикер ОВА.

Восстановление электроснабжения не будет афишироваться