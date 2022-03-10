Ситуация сверхтяжелая, – оккупанты заняли Малую Рогань под Харьковом и терроризируют жителей

Российские войска оккупировали деревню Малая Рогань под Харьковом.

Об этом сообщает телеграм-канал "Суспільне Харків", опираясь на подтверждение информации нардепом 181 округа Дмитрием Микишом.

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Нардеп сообщил, что в настоящее время в селе нет газа, света и связи. Оккупанты заблокировали населенный пункт и не позволяют въехать с гуманитарной помощью.

Ситуация сверхтяжелая,

– сообщил Микиша.

Информация о точном времени оккупации села пока неизвестна.

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