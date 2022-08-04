Об этом 24 каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. По его мнению, дальнейший кризис по Тайваню будет в определенном смысле заморожен. Однако Китай в любом случае попытается ответить США. Но это будут не военные действия.

Важно Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

Китай не сможет бросить военный вызов США

По мнению Коваля, в дальнейшем между странами будет происходить не геополитическое, а геоэкономическое противостояние. Сам конфликт Китай растянет в течение месяцев или лет.

Для США это будет определенная заморозка ситуации и дальнейшая стагнация отношений с Китаем. А вот на Тайвань Пекин будет и дальше давить.

Что-нибудь обязательно произойдет. Есть много цепочек, объединяющих США и Китай. Думаю, некоторые из них пострадают. Такие действия будет делать Китай,
– отметил Коваль.

Коваль о ситуации между Китаем и США: смотрите видео

Визит Нэнси Пелоси в Тайвань: главное

  • Китай считает Тайвань своей территорией. США поддерживают демократический режим на Тайване, но не признают независимость острова. Китай неоднократно угрожал дать военный ответ, если остров решит стать независимым. США в таком случае готовы привлечь собственные войска для противодействия Китаю.
  • 30 июля Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси отправилась с рабочим визитом в Азию. Тогда же стало известно о ее планах посетить Тайвань.
  • В ответ Китай начал открыто угрожать, а непублично даже заявлял о возможности сбития самолета с Пелоси. Также вблизи Тайваня сразу появились китайские самолеты, корабли – Пекин начал военные учения. Были разговоры даже о возможном начале Третьей мировой войны.
  • 3 августа Нэнси Пелоси покинула Тайвань.
  • Алексей Коваль спрогнозировал, какие последствия для Украины могут быть из-за кризиса по Тайваню.