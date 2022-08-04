Про це 24 каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. На його думку, подальша криза щодо Тайваню буде в певному сенсі заморожена. Однак Китай в будь-якому випадку спробує відповісти США. Але це будуть не військові дії.

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На думку Коваля, надалі між країнами відбуватиметься не геополітичне, а геоекономічне протистояння. Сам конфлікт Китай розтягне упродовж місяців або років.

Для США це буде певне замороження ситуації та подальша стагнація відносин з Китаєм. А-от на Тайвань Пекін буде й надалі тиснути.

Щось обов'язково станеться. Є багато ланцюжків, які поєднують США та Китай. Думаю, що деякі з них постраждають. Такі дії робитиме Китай, – зазначив Коваль.

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