Про це для 24 каналу розповів Олексій Коваль – член Української асоціації китаєзнавців. Він вважає, що коли Китай розпочне збройну агресію проти Тайваню, то США перемикнуть увагу з України.

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"Відповідно, зменшать підтримку для України. Через це так багато українців стежили за ситуацією навколо Тайваню", – зазначив Коваль.

Торгівля з Китаєм та Тайванем

За словами експерта, Китай був одним з головних торгових партнерів України ще до війни. Якщо ж проти нього введуть санкції, то це також вдарить по українській економіці.

Китай був головним споживачем сільськогосподарської продукції й металу. Звичайно, зараз позиція України у цьому сенсі змінилася, хоча нам важливо, щоб цей регіон зберігав хоч якусь стабільність і ми продовжували торгівлю,

– сказав китаєзнавець.

Крім цього, Тайвань є одним з виробників мікрочипів, які використовують для високотехнологічної зброї, яку виготовляють у США.

Погрози Китаю

Після візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав погрожувати Тайваню "прискореним колапсом" та "великою катастрофою". У Пекіні заявили – готові до мирного возз'єднання, але коли Тайвань отримуватиме більше міжнародне визнання, то влада Китаю буде "змушена вжити рішучих заходів".

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