Про це 24 каналу розповів член правління української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. За його словами, росія не зможе використати напругу між Китаєм та США на свою користь, хоч спробує це зробити.

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росія руйнує світовий порядок, Китай зацікавлений в стабільності

Малоймовірно, що окупанти зможуть "вичавити" щось з цієї ситуації. Це можливо лише тоді, коли росія зможе переконати Китай, ніби вони єдині його партнери, а у відносинах з США у будь-якому випадку станеться конфронтація. Окупанти можуть таке говорити, але всі розуміють, що це – брехня.

Звісно, росія буде використовувати ситуацію з візитом Пелосі для того, щоб переконувати китайців, ніби вони єдині, хто їх розуміє, і взагалі справжні партнери. Хоча це теж неправда. І китайці розуміють, що це брехня, – наголошує Коваль.

Зараз Китай витримує нейтральну позицію щодо війни в Україні. Хоч вони є певними партнерами росії і повторюють деякі наративи, але не можна говорити, що між ними існує союз.

Він додав, що у Китаю та росії зовсім різні інтереси. Пекін зацікавлений у стабільності, а росія хоче зруйнувати світовий лад.

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Напруга між США та Китаєм: що відбувається