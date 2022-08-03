Об этом 24 канала рассказал член правления украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. По его словам, россия не сможет использовать напряжение между Китаем и США в свою пользу, хотя попытается это сделать.

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россия разрушает мировой порядок, Китай заинтересован в стабильности

Маловероятно, что оккупанты смогут "выжать" что-то из этой ситуации. Это возможно только тогда, когда россия сможет убедить Китай, будто они единственные его партнеры, а в отношениях с США в любом случае произойдет конфронтация. оккупанты могут такое говорить, но все понимают, что это ложь.

Конечно, россия будет использовать ситуацию с визитом Пелоси для того, чтобы убеждать китайцев, что они единственные, кто их понимает, и вообще настоящие партнеры. Хотя это тоже неправда. И китайцы понимают, что это ложь, – отмечает Коваль.

Сейчас Китай выдерживает нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Хотя они являются определенными партнерами россии и повторяют некоторые нарративы, но нельзя говорить , что между ними существует союз.

Он добавил, что у Китая и россии совсем разные интересы. Пекин заинтересован в стабильности, а россия хочет разрушить мировой порядок.

Сможет ли россия использовать для себя напряжение между Китаем и США: смотрите видео

Напряжение между США и Китаем: что происходит