"Везде работают генераторы": россиянка жалуется на перебои со светом и дефицит бензина в Крыму

Топливный кризис во временно оккупированном Крыму только усугубляется. Теперь россияне, которые приехали и в настоящее время проживают на украинском полуострове, жалуются на проблемы со светом, а также рассказывают о работе генераторов.

Видеозаписи с жалобами россиян появились в телеграм-канале KARYMAT.

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Что происходит в Крыму на фоне топливного кризиса?

В сети появилось видео, на котором жительница временно оккупированного Крыма рассказывает о перебоях с электроснабжением и дефиците топлива, с которыми столкнулись местные жители и отдыхающие из России.

Женщина жалуется, что на улицах работают генераторы, однако непонятно, откуда люди берут для них бензин, ведь его тоже не хватает.

У нас на улицах как во время блэкаута в 2014 году. Повсюду работают генераторы, но я не понимаю, где люди берут для них бензин, ведь бензина тоже нет,

– эмоционально рассказывает женщина.

Россиянка рассказала о работе генераторов в Крыму / Видео с телеграм-канала KARYMAT

Также на других кадрах сообщается, что в Севастополе уже вторые сутки частично отсутствует электроснабжение. Супермаркеты работают в полумраке — освещение выключено, функционируют только кассовые зоны.

В Севастополе супермаркеты работают почти без света / Видео с телеграм-канала KARYMAT

Кроме того, россияне в Крыму уже без света разогревают еду на газе, а также делают самовары, работающие на огне, и другие интересные конструкции.

Россияне придумывают что угодно, чтобы разогреть еду без света / Видео с телеграм-канала KARYMAT

Напомним, в Крыму и Севастополе уже в течение нескольких дней в конце июня действуют графики отключений электроэнергии. Однако теперь оккупационные власти предупредили жителей полуострова, что отключения могут длиться от 2 до 5 часов.

В то же время 27 июня в Севастополе власти объявили о возобновлении продажи бензина и дизельного топлива. Впрочем, заправиться смогут только водители, получившие специальный QR-код через бота в государственном мессенджере Max. Также остаются в силе прежние ограничения — всего 20 литров на один автомобиль.