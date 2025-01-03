Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, заметив, что сейчас почти вся западная часть города под контролем врага.

К теме Враг штурмовал в Торецке и Часовом Яру с дымовыми гранатами: некоторые позиции разрушены

Как ВСУ удается удерживать позиции в Торецке

Россияне продвигаются к двум ключевым шахтам, битва за которые, по мнению бойца ВСУ, будет решающей в судьбе северной части Торецка.

Казаки наши там бьются не на жизнь, а смерть. Враг получает достойный отпор, неся огромные потери среди личного состава,

– сказал Иевлев.

По его словам, именно эти две шахты будут ключевыми. Ведь если враг их захватит, то дальше удерживать северную часть Торецка будет очень сложно.

Где наступают россияне на Востоке: смотрите на карте

Качество промышленных зданий намного лучше, чем гражданских. Поэтому именно качество позиций, которые украинские военные там обустраивают, позволяет выдерживать более плотные атаки, чем условно, если бы оборону держали в одной из школ.

Промышленные здания, подвалы, которые там есть, позволяют на большее время задерживать врага,

– отметил боец ВСУ.

К слову, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что в последние недели в Торецке идут активные городские бои. Сейчас россияне завязли там и не могут активно двигаться дальше.

Что происходит на Горловском направлении

Сейчас для захватнической армии есть 4 приоритетных направления наступления – Кураховский, Покровский, Торецкий и Часов Яр. На Горловском направлении противник активно развивал свои наступательные действия еще до августа 2024 года. Более двух месяцев полоса обороны на этом направлении не сдвигается.

Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, Силам обороны пришлось занять более-менее подготовленные и качественные позиции, где врага удается удерживать. Во-вторых, приоритетные направления для оккупантов сейчас немного другие, но это не говорит о том, что враг на нашем направлении молчит,

– добавил Иевлев.

Каждый день, в частности 31 декабря и в новогоднюю ночь, все равно враг осуществлял минометные, артиллерийские обстрелы украинских позиций. Время от времени враг все равно пытается небольшими рывками продвигаться, но это нельзя назвать полноценными штурмами.