Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що зараз майже вся західна частина міста під контролем ворога.
До теми Ворог штурмував у Торецьку та Часовому Яру з димовими гранатами: деякі позиції зруйновані
Як ЗСУ вдається утримувати позиції в Торецьку
Росіяни просуваються до двох ключових шахт, битва за які, на думку бійця ЗСУ, буде вирішальною в долі північної частини Торецька.
Козаки наші там б'ються не на життя, а смерть. Ворог отримує гідну відсіч, зазнаючи шалених втрат серед особового складу,
– мовив Ієвлєв.
З його слів, саме ці дві шахти будуть ключовими. Адже якщо ворог їх захопить, то далі втримувати північну частину Торецька буде дуже складно.
Де наступають росіяни на Сході: дивіться на карті
Якість промислових будівель набагато краща, ніж громадянських. Тому саме якість позицій, які українські військові там облаштовують, дозволяє витримувати щільніші атаки, ніж умовно, якби оборону тримали в одній зі шкіл.
Промислові будівлі, підвали, які там є, дозволяють на більший час затримувати ворога,
– зазначив боєць ЗСУ.
До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що останніми тижнями у Торецьку йдуть активні міські бої. Наразі росіяни зав'язли там та не можуть активно рухатися далі.
Що відбувається на Горлівському напрямку
Зараз для загарбницької армії є 4 пріоритетних напрямки наступу – Курахівський, Покровський, Торецький та Часів Яр. На Горлівському напрямку противник активно розвивав свої наступальні дії ще до серпня 2024 року. Понад два місяці смуга оборони на цьому напрямку не сунеться.
Я думаю, це пов'язано з тим, що, по-перше, Силам оборони довелося зайняти більш-менш підготовлені та якісні позиції, де ворога вдається втримувати. По-друге, пріоритетні напрямки для окупантів зараз трохи інші, але це не каже про те, що ворог на нашому напрямку мовчить,
– додав Ієвлєв.
Кожного дня, зокрема 31 грудня і в новорічну ніч, все одно ворог здійснював мінометні, артилерійські обстріли українських позицій. Час від часу ворог все одно намагається невеликими ривками просуватися, але це не можна назвати повноцінними штурмами.