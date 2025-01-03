Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що зараз майже вся західна частина міста під контролем ворога.

До теми Ворог штурмував у Торецьку та Часовому Яру з димовими гранатами: деякі позиції зруйновані

Як ЗСУ вдається утримувати позиції в Торецьку

Росіяни просуваються до двох ключових шахт, битва за які, на думку бійця ЗСУ, буде вирішальною в долі північної частини Торецька.

Козаки наші там б'ються не на життя, а смерть. Ворог отримує гідну відсіч, зазнаючи шалених втрат серед особового складу,

– мовив Ієвлєв.

З його слів, саме ці дві шахти будуть ключовими. Адже якщо ворог їх захопить, то далі втримувати північну частину Торецька буде дуже складно.

Де наступають росіяни на Сході: дивіться на карті

Якість промислових будівель набагато краща, ніж громадянських. Тому саме якість позицій, які українські військові там облаштовують, дозволяє витримувати щільніші атаки, ніж умовно, якби оборону тримали в одній зі шкіл.

Промислові будівлі, підвали, які там є, дозволяють на більший час затримувати ворога,

– зазначив боєць ЗСУ.

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що останніми тижнями у Торецьку йдуть активні міські бої. Наразі росіяни зав'язли там та не можуть активно рухатися далі.

Що відбувається на Горлівському напрямку

Зараз для загарбницької армії є 4 пріоритетних напрямки наступу – Курахівський, Покровський, Торецький та Часів Яр. На Горлівському напрямку противник активно розвивав свої наступальні дії ще до серпня 2024 року. Понад два місяці смуга оборони на цьому напрямку не сунеться.

Я думаю, це пов'язано з тим, що, по-перше, Силам оборони довелося зайняти більш-менш підготовлені та якісні позиції, де ворога вдається втримувати. По-друге, пріоритетні напрямки для окупантів зараз трохи інші, але це не каже про те, що ворог на нашому напрямку мовчить,

– додав Ієвлєв.

Кожного дня, зокрема 31 грудня і в новорічну ніч, все одно ворог здійснював мінометні, артилерійські обстріли українських позицій. Час від часу ворог все одно намагається невеликими ривками просуватися, але це не можна назвати повноцінними штурмами.