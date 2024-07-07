Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что сейчас Силы обороны контролируют ситуацию в районе Торецка. Успехов у россиян в районе города нет.

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Какая сейчас ситуация сложилась возле Торецка

Назар Волошин рассказал, что за минувшие сутки на Торецком направлении Силы обороны отбили 16 вражеских атак, которые противник пытался провести в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

Ситуация вокруг города Торецк такая, что Силы обороны контролируют обстановку. По состоянию на сейчас, никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской российской армии в городе нет,

– сказал спикер.

Он также отметил, что бои на этом направлении происходят на подступах к окрестностям Торецка. В частности, российские войска ищут слабые места в украинской обороне, проводят много так называемых "мясных штурмов" и обстреливают Торецк из различного вооружения.

"Хоть и противник пытается активизировать свои усилия на отдельных участках фронта, однако наши защитники продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины", – подчеркнул Волошин.

Какие группировки врага пытаются штурмовать Торецк

Волошин в комментарии Интерфакс-Украина также отметил, что активные боевые действия вокруг Торецка продолжаются ежедневно. Боевые действия с противником происходят на подступах в районе окраин города.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что вражеская армия пытается захватить город, не считаясь с потерями своего личного состава и техники.

Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы мобилизованных и бывших заключенных. Также присутствуют подразделения "Шторм Z", "Шторм V", которые применяют как штурмовые и часто используют, чтобы обнаружить позиции или разминировать территорию,

– объяснил Волошин.

Он также отметил, что российские оккупанты проводят свои массированные штурмы в направлении Торецка мобильными огневыми группами. Однако наши военные направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления.