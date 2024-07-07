Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що наразі Сили оборони контролюють ситуацію в районі Торецька. Успіхів у росіян в районі міста немає.

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Яка зараз ситуація склалася біля Торецька

Назар Волошин розповів, що за минулу добу на Торецькому напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак, які противник намагався провести в районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

Ситуація навколо міста Торецьк така, що Сили оборони контролюють обстановку. Станом на зараз, жодних територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає,

– сказав речник.

Він також наголосив, що бої на цьому напрямку відбуваються на підступах до околиць Торецька. Зокрема, російські війська шукають слабкі місця в українській обороні, проводять багато так званих "м'ясних штурмів" і обстрілюють Торецьк з різного озброєння.

"Хоч і противник намагається активізувати свої зусилля на окремих ділянках фронту, однак наші захисники продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України", – підкреслив Волошин.

Які угруповання ворога намагаються штурмувати Торецьк

Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна також зазначив, що активні бойові дії навколо Торецька тривають щодня. Бойові дії з противником відбуваються на підступах у районі околиць міста.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що ворожа армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки.

Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених. Також присутні підрозділи "Шторм Z", "Шторм V", які застосовують як штурмові і часто використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію,

– пояснив Волошин.

Він також зазначив, що російські окупанти проводять свої масовані штурми у напрямку Торецька мобільними вогневими групами. Однак наші військові спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами завдань наступу.