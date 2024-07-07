Так, в ефірі телемарафону спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ці дані надто завищені, передає 24 Канал.
До теми Ворог поклав до 5 тисяч бійців у спробах взяти один мікрорайон Часового Яру, – ОСУВ "Хортиця"
Які втрати Росії в битві за Часів Яр
Речник зазначив, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за 3 місяці. Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" втрати окупантів склали:
- квітень – понад 24 тисячі,
- травень – майже 26 тисяч,
- червень – майже 32 тисячі.
Волошин зазначив, що не стане сперечатися з експертами. Однак, наголосив, щодо Часового Яру цифра надто велика.
Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч... особового складу російського було знищено, поховано у посадках,
– підкреслив речник.
Зауважимо, що станом на ранок 7 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 550 тисяч бійців.