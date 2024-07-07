Так, в ефірі телемарафону спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ці дані надто завищені, передає 24 Канал.

До теми Ворог поклав до 5 тисяч бійців у спробах взяти один мікрорайон Часового Яру, – ОСУВ "Хортиця"

Які втрати Росії в битві за Часів Яр

Речник зазначив, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за 3 місяці. Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" втрати окупантів склали:

квітень – понад 24 тисячі,

травень – майже 26 тисяч,

червень – майже 32 тисячі.

Волошин зазначив, що не стане сперечатися з експертами. Однак, наголосив, щодо Часового Яру цифра надто велика.

Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч... особового складу російського було знищено, поховано у посадках,

– підкреслив речник.

Зауважимо, що станом на ранок 7 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 550 тисяч бійців.