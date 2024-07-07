Так, в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что эти данные слишком завышены, передает 24 Канал.

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Какие потери России в битве за Часов Яр

Спикер отметил, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого соприкосновения на Востоке за 3 месяца. В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" потери оккупантов составили:

апрель – более 24 тысячи,

май – почти 26 тысяч,

июнь – почти 32 тысячи.

Волошин отметил, что не станет спорить с экспертами. Однако подчеркнул, по Часовому Яру цифра слишком большая.

Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч... личного состава российского было уничтожено, похоронено в посадках,

– подчеркнул спикер.

Заметим, что по состоянию на утро 7 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 550 тысяч бойцов.