"Россияне выбрали новую тактику, давят": какая ситуация возле Бахмута, Яковлевки и Марьинки

Карта боевых действий Deep State постоянно обновляется, чтобы люди в реальном времени видели, как продвигается война и какие населенные пункты увольняют ВСУ. Самые активные бои сейчас идут на Востоке, в частности, у Бахмута, Яковлевки, Марьинки. Интересно, что россияне выбрали там новую тактику.

Об этом 24 канау сказал соучредитель карты Deep State Роман Погорелый. Он рассказал, что Бахмутское направление остается самым горячим из всех участков фронта.

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По его словам, Бахмут – это нынешний Сталинград, бои за этот город тяжелые. Россияне давят на этом участке фронта, но никак не могут взять его.

Оккупанты выбрали новую тактику

Соучредитель карты Deep State отметил, что российские войска возле Яковлевки продвигаются небольшими участками, давят на ВСУ.

Он рассказал, что там большая концентрация артиллерийских обстрелов. "Россияне пытаются протиснуть оборону, идут тяжелые бои в самой Яковлевке", – добавил эксперт.

Враг отказался от прямого удара на Соледар, потому что у них это не получается. И они пытаются обойти Соледар и Бахмут. Но наши ребята держатся и не подпускают врага,

– заявил Погорелый.

Он отметил, что россияне там выбрали новую тактику – атакуют малыми группами по 10 – 15 человек в ночное время суток с использованием тепловизоров.

"Часто россияне начали использовать вагнеровцев и пытаются давить на ВСУ. Наши военные сейчас предпринимают титанические усилия, чтобы отражать такие штурмы оккупантов под артобстрелами", – добавил соучредитель Deep State.

Какая ситуация возле Марьинки

Погорелый отметил, что в Марьинке враг обстрелял из танка позиции ВСУ. Город оккупанты полностью уничтожают, от него осталось только название. Первомайское россияне тоже сравняли с землей.

В Марьинке идут тяжелые бои. Украинские военные остановили продвижение врага. Сейчас там идут обстрелы и бои. Но враг не оставляет попыток давить и продвигаться там,

– отметил эксперт.

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Самые активные бои на Луганском направлении

Роман Погорелый отметил, в каких населенных пунктах на Луганщине сейчас идут самые активные бои. По его словам, это три важных направления:

Сватовское направление и ближайшие населенные пункты – Новоселовское, Коломыйчиха, Родниковое;

вблизи Кременной, в частности Диброва, где россияне пытаются наступать;

Русские закрепились в Сватове и заняли оборону. Кроме того, на границе Луганской области они выстраивают "линию Вагнера" и концентрируют войска, то есть готовятся удерживать это направление.

– заверил Погорелый.

Червонопоповка, а это важное направление и логистический путь, потому что из него есть выход на трассу между Сватово и Кременной.

"Там идут бои и есть в какой-то степени огневой контроль ВСУ. Поэтому и говорят, что Червонопоповка – это важное место, потому что есть возможность занять эту трассу", – объяснил он.

По его мнению, это потенциальное место, где есть возможность выйти на трассу Сватово – Кременная и перекрыть ее. Продвижение там угадать невозможно. все быстро меняется.

Погорелый отметил, что возле Белогоровки россияне активно обстреливают населенные пункты, а это типичная тактика оккупантов. "Есть попытки прощупать наши позиции малыми группами. По всему направлению Белогоровки россияне пытаются продвинуться, идут активные бои за Спорное, россияне суют невероятным количеством, но ВСУ удерживают это направление", – добавил он.

К слову, по состоянию на 6 ноября Вооруженные Силы ликвидировали уже 75 930 российских бойцов, из них 490 – за прошедшие сутки. Кроме того, украинские защитники уничтожили немало вражеской техники.