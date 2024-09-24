Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что военную технику и личный состав враг направляет в Угледар из России, а также с Запорожского и Херсонского направлений.

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Резервы стягивают к линии фронта

Российские грузовики движутся не напрямую через Мариуполь, в объезд города.

В общем, все резервы, которые россияне держали с середины июля, они стягивают в Никольскую громаду Мариупольского района,

– подчеркнул Андрющенко.

Враг подвинул почти вплотную к линии фронта свои резервы. Постоянно продолжают двигаться к Угледару колонны грузовиков, которых давно не было.

Также стала очень активной авиация. С 5 утра 24 сентября наблюдаются над Мариупольским и Волновахским районами самолеты, которые движутся в направлении Угледар – Курахово. Давно не видели такой активности российской авиации. Последний раз – когда в самом разгаре была Авдеевская наступательная операция россиян,

– подчеркнул он.

Кроме того, россияне продолжают запускать КАБы и ракеты на украинские районы.

Все это означает, что в ближайшие дни будет увеличено давление на Угледар,

– предположил Петр Андрющенко.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне пытаются наступать вблизи Угледара и Курахово, ведь имеют там такую возможность. Из Донецка на Волноваху ведут две рокадные дороги – железнодорожная и шоссейная, которые позволяют врагу перебрасывать технику и подвозить почти вплотную к линии фронта. Россияне, по его словам, давно скопили большое количество техники в районе Никольского, и сейчас перебросили ее на Угледар.