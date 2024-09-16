Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что ситуация там во многом будет зависеть от того, как построена логистика и возможности быстро перемещать украинские резервы, чтобы держать оборону.

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Российская армия ищет слабые места в обороне ВСУ

Гетьман отметил, что Украина привлекла резервы по всему восточному фронту и враг, почти остановившись на Покровском направлении, начинает перемещать оттуда свои войска по линии боевых действий в поиске слабых мест украинской обороны.

"Уверен, что Генштаб прекрасно видит ситуацию там и понимает, какая грозит опасность на этих участках фронта. Возможно частичное продвижение и тактические успехи, но стоит вспомнить, что было в украинском Нью-Йорке, когда привлекли 12 бригаду Нацгвардии, так же будут подключены и другие резервы, которые у нас есть, готовы и уже начали использоваться, чтобы приостановить продвижение врага", – отметил Гетман.

Признаков того, что Угледар захватят россияне, сейчас нет

Майор запаса призвал СМИ и украинское общество спокойнее анализировать ситуацию на фронте. По его словам, часто медиа обостряют определенные вопросы, но во время войны для многих людей, которые истощены эмоционально, это воспринимается уже как поражение. Он отметил, что пока признаков того, что Угледар будет захвачен – нет. Хотя противник продолжает давление с направления Водяного.

Аналогично было вокруг Покровска, когда звучали высказывания, что "все пропало", "линию фронта прорвали", "открываются двери на Днепр". Да, там до сих пор ситуация сложная, но обвала фронта не произошло,

– озвучил Гетман.

Российская армия поняла, что не сможет захватить Угледар напрямую, поэтому оккупанты давят на села поблизости: Пречистовку, Водяное и Константиновку, планируя обойти город по флангам и взять в окружение. За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах 33 населенных пунктов, включая Угледар.