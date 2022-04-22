Ситуация ухудшается, – Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь

Эммануэль Макрон призвал Россию разрешить гражданским жителям покинуть Мариуполь. Политик вспомнил, что там ситуация только ухудшается.

Соответствующее заявление президент Франции обнародовал в своем твиттере 21 апреля. Это случилось на 57-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте С Мариуполя удалось эвакуировать уже более 100 тысяч человек, – мэр

Макрон призвал Россию разрешить эвакуацию людей и въезд гумпомощи в Мариуполь

В Мариуполе ситуация только усугубляется. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь,

– призвал Макрон.

Кстати, Мариуполь находится в блокаде России с 1 марта. В городе без света, воды, пищи, тепла и под постоянными обстрелами остаются ориентировочно 100 тысяч человек. Под постоянными атаками врага находятся тысяча людей в "Азовстале", взамен Россия цинично лжет, что там нет гражданских, и обвиняет Украину в собственных преступлениях.

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