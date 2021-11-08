Ситуация улучшается: какая область первой может выйти из красной зоны

8 ноября 2021 , 18:01
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Источник:

Офис Президента

Сейчас в красной зоне находятся 17 областей. Первой оттуда может выйти Херсонщина.

Динамика в регионе улучшается. Это обсудили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Кстати В Черкассах с 15 ноября могут ввести красную зону

Какова ситуация на Херсонщине

Регион первым попал в красную зону карантина. Строгие ограничения действуют на Херсонщине с 15 октября. Все из-за сложной ситуации с коронавирусом. Например, нехватки коек в больницах.

За сутки 7 ноября в Херсонской области обнаружили 383 инфицированных.

Коронавирус в Украине: главное

  • За минувшие сутки в Украине обнаружили 13 068 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировали 3 532 человек.
  • С начала пандемии у нас зарегистрировали 3 088 501 случай заболевания. По состоянию на 8 ноября выздоровели – 2 520 956 человек. От осложнений коронавируса умерли 72 557 жителей.
  • С начала кампании вакцинации одну дозу прививки получили 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека
  • С 8 ноября в Украине вступает в силу постановление Кабмина об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Поэтому всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Автор: Ольга Музика