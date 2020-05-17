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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Ситуация улучшилась: Эстония отменит чрезвычайное положение, которое длилось более 2 месяцев

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Естонія скасує надзвичайний стан
Естонія скасує надзвичайний стан / Getty Images

Власти Эстонии приняли решение завершить чрезвычайное положение, которое ввели из-за пандемии коронавируса. Ограничения должны ослабить в воскресенье, 17 мая.

Скасування надзвичайного стану в Естонії

Надзвичайний стан в Естонії тривав понад дев'ять тижнів, пише видання Postimees.

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Водночас низка обмежень діятимуть і надалі. Прем'єр-міністр Юрі Ратас у зверненні до народу сказав, що це не означає негайного повернення до звичайного життя.

Внаслідок наших спільних зусиль і взаємодопомоги ситуація з коронавірусом значно покращилася, для боротьби з ним надзвичайний стан нам більше не потрібний,
– заявив прем'єр.

Він наголосив, що вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні у світі. Нова програма пом'якшення обмежень набуває чинності з 18 травня.

Що дозволять в Естонії з 18 травня

  • проводити при дотриманні дистанції та вимог гігієни тренування, а також змагання на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100;
  • публічні збори при заповнюваності приміщень не більше за 10 людей, а на свіжому повітрі не більше за 100;
  • відвідування установ соціальної опіки й місць позбавлення волі та низки інших.

Які обмеження діятимуть і надалі

  • заборона на спортивні змагання з глядачами;
  • казино, кальянні, зали ігрових автоматів будуть як і раніше зачинені до особливого дозволу;
  • продовжують діяти обмеження на перетин кордону (виключення зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).
  • особи, які перетнули кордон Естонії з метою в'їзду в країну, повинні 14 днів залишатися на карантині (виключення зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).

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Коронавірус в Естонії: що відомо

  • Станом на 17 травня в Естонії підтвердили 1 770 випадків захворювання COVID-19. З них 63 людини померли, ще 934 хворих одужали.
  • З початку травня в Естонії фіксують не більше 8 нових випадків за добу.
  • Надзвичайний стан в Естонії запровадили з 13 березня.

Які країни відкривають кордони та коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Алена Захарова
Теги: Чрезвычайное положение Эстония Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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