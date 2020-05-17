Ситуація покращилася: Естонія скасує надзвичайний стан, що тривав понад 2 місяці
Влада Естонії ухвалила рішення завершити надзвичайний стан, який запровадили через пандемію коронавірусу. Обмеження мають послабити у неділю, 17 травня.
Скасування надзвичайного стану в Естонії
Надзвичайний стан в Естонії тривав понад дев'ять тижнів, пише видання Postimees.
Важливо Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони: що зміниться після послаблення обмежень
Водночас низка обмежень діятимуть і надалі. Прем'єр-міністр Юрі Ратас у зверненні до народу сказав, що це не означає негайного повернення до звичайного життя.
Внаслідок наших спільних зусиль і взаємодопомоги ситуація з коронавірусом значно покращилася, для боротьби з ним надзвичайний стан нам більше не потрібний,
– заявив прем'єр.
Він наголосив, що вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні у світі. Нова програма пом'якшення обмежень набуває чинності з 18 травня.
Що дозволять в Естонії з 18 травня
- проводити при дотриманні дистанції та вимог гігієни тренування, а також змагання на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100;
- публічні збори при заповнюваності приміщень не більше за 10 людей, а на свіжому повітрі не більше за 100;
- відвідування установ соціальної опіки й місць позбавлення волі та низки інших.
Які обмеження діятимуть і надалі
- заборона на спортивні змагання з глядачами;
- казино, кальянні, зали ігрових автоматів будуть як і раніше зачинені до особливого дозволу;
- продовжують діяти обмеження на перетин кордону (виключення зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).
- особи, які перетнули кордон Естонії з метою в'їзду в країну, повинні 14 днів залишатися на карантині (виключення зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).
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Коронавірус в Естонії: що відомо
- Станом на 17 травня в Естонії підтвердили 1 770 випадків захворювання COVID-19. З них 63 людини померли, ще 934 хворих одужали.
- З початку травня в Естонії фіксують не більше 8 нових випадків за добу.
- Надзвичайний стан в Естонії запровадили з 13 березня.
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу
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