Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, оккупанты притащили туда и УР-77 – самоходную реактивную установку для разминирования на базе САУ "Гвоздика", которая вообще неспецифична для таких действий.

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"Если подтягивают технику, значит, приняли решение уже с помощью техники выполнять наступательные действия. Подтянули эти машины, подходят танки, подходит артиллерия", – заявил он.

Свитан отметил, что российские линейные части – это, в основном, десантники.

"Хотя у них только название десантники. Это могут быть "шапки-ушанки с логотипом ВДВ", не более. Однако это живая сила, которая более или менее научена выполнять боевое задание", – сказал военный эксперт.

Уйти не смогут

Он добавил, что они сейчас прижимают вагнеровцев к нашим позициям.

Они их, можно сказать, "обтачивают". Мы их уничтожаем, а они их уже взяли в полное окружение. То есть, уйти с этих позиций им уже не представляется возможным,

– рассказал лётчик-инструктор.

По его мнению, руководитель генштаба России Валерий Герасимов решил поставить крест на ЧВК "Вагнер". А может быть, и на самом Евгении Пригожине.

"Это мы дальше увидим, как будет развиваться ситуация. Но это давление еще увеличено с помощью авиации в последнее время. Наверное, в полтора-два раза увеличилось количество самолетов, вылетов", – добавил Роман Свитан.

При этом есть и штурмовая авиация, и бомбардировщики, и истребители.

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"Ковровые бомбардировки"

"Истребители-бомбардировщики, которые сбрасывают авиационные бомбы, планирующие, управляемые. То есть весь этот "пакет военной амуниции", можно сказать, сейчас высыпается на головы наших ребят в Бахмуте", – отметил он.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что россиянам поставили задачу.

Поставлена задача "разобрать до подвалов" все высотные здания Бахмута. То есть это тактика так называемых "ковровых бомбардировок". Можно ее так назвать,

– заявил лётчик-инструктор.

Он рассказал, что это видели в районе Мариуполя, в Марьинке, а ныне в Авдеевке, в Северодонецке. Мол, это то, что россияне пытаются сделать с Бахмутом.

"То есть просто уничтожить весь укрепрайон. Но выбить наши войска у них не удается, поэтому они приняли решение пытаться его уничтожить", – отметил Свитан.

Впрочем, как быстро россияне хотят это сделать, это сложно спрогнозировать.

Бахмут нужно удерживать

"Нашим войскам, пока есть возможность удерживать Бахмутский гарнизон, нужно удерживать", – считает он.

Военный эксперт рассказал, что при этом оперативно-тактическое командование, которое там принимает решение, выполняет там и нелинейные задачи.

"То есть не только глухая оборона. Наши атакуют. Активная оборона. Они иногда занимают оставленные позиции, выбивают россиян. Уничтожают россиян", – подчеркнул он.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что задача любой армии – уничтожать врага. Поэтому в районе Бахмута это и происходит.

"Идет ротация. Мы все-таки в последнее время там ротируемся. Ребята, уставшие в самом Бахмуте, были заменены. И эта ротация помогает выполнять боевые задания", – отметил Роман Свитан.

Запасной вариант

Лётчик-инструктор отметил, что есть и запасной вариант.

"Есть возможность отойти в сторону Часового Яра, подняться на высоты. Но тогда мы дадим возможность россиянам двигаться дальше в сторону Славянска вдоль шоссейки", – сказал он.

Пока оккупанты этого делать не могут.

"Поскольку Бахмутский гарнизон находится у них практически в тылу, в "подбрюшине" этой российской группировки, которая будет пытаться идти на Славянск", – рассказал Роман Свитан.

По его словам, пока наш гарнизон будет удерживать Бахмут, до этого российская группировка будет сдерживаться.

На защите трех городов

"Только что мы отойдем на примерное такое же расстояние, то есть они больше подвинутся в сторону Славянска. И тогда уже Славянск, Краматорск, Дружковка могут попасть под огонь армейской артиллерии", – подчеркнул военный эксперт.

Мол, когда останется 30 километров до городов, они начнут их обстреливать артиллерией.

А это примерно означает, что с этими городами будет то же, что сейчас с Бахмутом. Просто нужно понимать саму диспозицию, почему мы удерживаем Бахмут. Он собой спасает три города и людей, которые пока в этих городах есть,

– подытожил Свитан.

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