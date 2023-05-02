Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о том, что сейчас идет следующий этап войны. Он отметил, что бои в Бахмуте и Авдеевке нужно воспринимать сквозь призму цели россиян сорвать или отсрочить контрнаступление ВСУ.

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Оборона Бахмута выполнила свою роль

Он объяснил, что враг сейчас пытается вытягивать как можно больше наших резервов, которые Украина могла бы применить на других направлениях для контрнаступления.

Именно поэтому об этом говорят наши американские партнеры, намекая на то, что оборона Бахмута уже выполнила свою роль. Их месседж в том, что ВСУ уже следует концентрироваться на контрнаступлении,

– подчеркнул военный эксперт.

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Александр Мусиенко отметил, что как только наступление ВСУ начнет набирать обороты, сразу станет легче нашей группировке на Востоке, в частности, в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке. Это ведь взаимосвязанные вещи.

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