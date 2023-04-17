Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Также появилась информация, что российский пропагандист Владимир Соловьев якобы приезжал в Бахмут, о чем трубил на всех своих ресурсах.

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"Соловьев уехал целым – это, к сожалению, наш прикол. Будем пытаться исправить в следующий раз", – прокомментировал военный.

Бахмут почти разрушен

По словам Сазонова, Бахмут по-прежнему остается для россиян достаточно сакральным местом. Еще в прошлом году Владимир Путин наказал захватить всю Луганскую область до 14 июня, а Донецкую – до 14 июля. Это им не удалось, впоследствии дату неоднократно переносили, а 1 января Евгений Пригожин обещал "железобетонно взять" хотя бы Бахмут.

Однако у россиян до сих пор этого не получилось, хотя в Бахмуте продолжаются тяжелые бои постоянно.

От Бахмута практически не осталось ничего, он разрушен настолько, что мои собратья, воевавшие в Мариуполе, говорят, что он выглядит хуже Мариуполя в последние дни.

– добавил спикер.

Военный рассказал, что с точки зрения логистики Бахмут важен, потому что через него проходит трасса, связывающая Мариуполь, Донецк, Горловку, Курдюмовку, Майорск, Зайцево, Бахмут, дальше идет на Славянск. Другая дорога, которая следует на запад, это дорога на Константиновку и Покровск.

Важно, что Бахмут расположен в низине, его окружают три высоты, Времен Яр и еще две. Из них город прекрасно осматривается и простреливается.

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Дальше Бахмута россияне уйти не смогут

Сазонов предположил, что россияне стремятся захватить Бахмут, чтобы им было выгоднее заходить на Славянск и Краматорск с другой стороны. Также среди их планов может быть выход из Бахмута и продвижение на запад в направлении Константиновки.

Они могут идти в разные стороны, но мне кажется, здесь повторяется ситуация с Лисичанском и Северодонецком конца весны 2022 года, когда они штурмовали эти города очень долго, положили там кучу народа и техники, и когда все-таки зашли, дальше идти не смогли , потому что было просто никем, они понесли безумные потери,

– заметил боец.

Он убежден, что даже в случае взятия Бахмута, дальше от него оккупанты уйти в ближайшее время не смогут, у них уже заканчиваются резервы.

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