Об этом 24 Каналу рассказал военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. Он также сообщил, что в районе села Ивановское, направление Часового Яра на юго-западе Бахмута, украинские защитники оттеснили россиян с некоторых позиций.
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По его словам, враг продолжает на этом направлении тактику пехотных волн, которая, по их мнению, успешна.
"Мы уже увидели, что тактика использования бесконечного количества солдат начинает буксовать", – подчеркнул корреспондент.
Андрей Цаплиенко о вероятности "большого наступления" россиян: смотрите видео
Нет противоречия
Он отметил, что некоторые американские военные аналитики советуют увести войска от Бахмута, мол, невозможно готовиться к масштабному контрнаступлению украинским войскам и держать оборону Бахмута.
Но я не вижу здесь противоречия, потому что украинские защитники достаточно сильно истощают россиян в районе Бахмута. И именно поэтому враг сейчас не может провести эффективные наступательные мероприятия. И это показывают их попытки наступать на нескольких направлениях – Сватово, Кременную, Авдеевку, Угледар,
– считает Андрей Цаплиенко.
По его словам, там россияне не продвигаются, несмотря на все усилия, которые они прилагают к так называемому их "большому наступлению".
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские захватчики пытались атаковать опорный пункт под Бахмутом. Однако пограничники дали врагу мощный отпор. Одного бойца из ЧВК "Вагнера" наши воины взяли в плен.
- Российские оккупанты пытались прорвать оборону на Кременском направлении. Однако ВСУ дали отпор захватчикам и нанесли мощный удар по ним. Да, украинские защитники устроили хороший костер из вражеских танков. В результате этого оккупанты понесли новые безумные потери.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по ЗРК. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
- Происходит обострение ситуации в Луганской области. В этом направлении путинские солдаты пытаются двигаться группами и обнаруживать слабые места украинской армии. Однако нашим бойцам удается держать инициативу на украинской стороне – переживать по этому поводу не стоит ни в коем случае.