Об этом 24 Каналу рассказал военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. Он также сообщил, что в районе села Ивановское, направление Часового Яра на юго-западе Бахмута, украинские защитники оттеснили россиян с некоторых позиций.

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По его словам, враг продолжает на этом направлении тактику пехотных волн, которая, по их мнению, успешна.

"Мы уже увидели, что тактика использования бесконечного количества солдат начинает буксовать", – подчеркнул корреспондент.

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Нет противоречия

Он отметил, что некоторые американские военные аналитики советуют увести войска от Бахмута, мол, невозможно готовиться к масштабному контрнаступлению украинским войскам и держать оборону Бахмута.

Но я не вижу здесь противоречия, потому что украинские защитники достаточно сильно истощают россиян в районе Бахмута. И именно поэтому враг сейчас не может провести эффективные наступательные мероприятия. И это показывают их попытки наступать на нескольких направлениях – Сватово, Кременную, Авдеевку, Угледар,

– считает Андрей Цаплиенко.

По его словам, там россияне не продвигаются, несмотря на все усилия, которые они прилагают к так называемому их "большому наступлению".

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