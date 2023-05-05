Однако основных сил у россиян осталось немного. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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В Бахмуте у врага есть проблемы

За последние дни продвижение врага незначительное. Оно может быть восстановлено, если российское командование соберет резервы из близлежащих сел.

Чтобы восстановить хоть какие-то темпы наступления в Бахмуте, нужно снимать войска с соседних участков. Конечно, это ослабит соседние участки, и ВСУ могут перейти в контратаку, чего российское командование не может себе позволить,

– утверждает Жданов.

Резервов из глубины, оказывается, совсем нет. Подтянуть туда что-нибудь свежее для возобновления активных наступательных действий – невозможно.

"Теми силами, которые есть, они продолжают атаковать. А чем слабее атаки, тем больше у нас успеха, тем больше урона мы наносим противнику. Это сразу отразилось на цифре потерь врага", – подытожил Олег Жданов.

Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Последние потери врага