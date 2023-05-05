Проте основних сил у росіян залишилося небагато. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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У Бахмуті ворог має проблеми

За останні дні просування ворога незначне. Воно може бути відновлене, якщо російське командування збере резерви з довколишніх сіл.

Щоб відновити хоча б якісь темпи наступу у Бахмуті, потрібно знімати війська з сусідніх ділянок. Звісно, це послабить сусідні ділянки, і ЗСУ можуть перейти у контратаку, чого російське командування не може собі дозволити,

– стверджує Жданов.

Резервів з глибини, виявляється, зовсім немає. Підтягнути туди щось свіже для відновлення активних наступальних дій – неможливо.

"Тими силами, які є, вони продовжують атакувати. А чим слабші атаки, тим більше в нас успіху, тим більше втрат ми завдаємо противнику. Це одразу відобразилося на цифрі втрат ворога", – підсумував Олег Жданов.

Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Останні втрати ворога