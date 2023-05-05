Проте основних сил у росіян залишилося небагато. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Істерика про вихід з Бахмута: у розвідці пояснили заяви Пригожина
У Бахмуті ворог має проблеми
За останні дні просування ворога незначне. Воно може бути відновлене, якщо російське командування збере резерви з довколишніх сіл.
Щоб відновити хоча б якісь темпи наступу у Бахмуті, потрібно знімати війська з сусідніх ділянок. Звісно, це послабить сусідні ділянки, і ЗСУ можуть перейти у контратаку, чого російське командування не може собі дозволити,
– стверджує Жданов.
Резервів з глибини, виявляється, зовсім немає. Підтягнути туди щось свіже для відновлення активних наступальних дій – неможливо.
"Тими силами, які є, вони продовжують атакувати. А чим слабші атаки, тим більше в нас успіху, тим більше втрат ми завдаємо противнику. Це одразу відобразилося на цифрі втрат ворога", – підсумував Олег Жданов.
Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За даними Генштабу, впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 620 російських загарбників.
- Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 193 210 російських солдатів. Цифра не є остаточною, тому що здійснювати підрахунки в умовах активних боїв дуже складно.
- Зауважимо, що ворог втрачає не лише чимало особового складу, а й військової техніки. Так, за минулу добу наші бійці перетворили на брухт: 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 одиниці спеціальної техніки.