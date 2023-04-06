Что стоит за словами "В Бахмуте продолжаются бои": в Минобороны приоткрыли завесу

Ситуация в Бахмуте под контролем Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что происходит в городе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения.

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В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Она отметила, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.

По словам Маляр, оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы круглосуточно. Штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям, руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.

Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление, отметила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть,

– добавила Маляр.

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