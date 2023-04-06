Что стоит за словами "В Бахмуте продолжаются бои": в Минобороны приоткрыли завесу
Источник:Анна Маляр
Ситуация в Бахмуте под контролем Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что происходит в городе.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения.
Смотрите также Борьба за Бахмут продолжается: видео работы украинских бойцов
В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте
Она отметила, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.
По словам Маляр, оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы круглосуточно. Штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям, руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.
Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление, отметила Маляр.
Замминистра подчеркнула, что командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.
То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть,
– добавила Маляр.
Враг не оставляет попыток захватить Бахмут
- В Генштабе ВСУ 6 апреля сообщили, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать.
- Кроме того, за прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское.
- Подразделения Сил обороны Украины отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта.
- Президент Владимир Зеленский допускает выведение украинских сил Бахмута. Это произойдет, если будут происходить более горячие события и опасность, что Украина может потерять личный состав из-за оцепления.