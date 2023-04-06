Командование Сил специальных операций ВСУ показало мощное видео, как происходит оборона Бахмута. Бои ведутся на улицах Бахмута, а попытки врага окружить город – проваливаются.
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Командование полностью контролирует ситуацию с обороной Бахмута
"На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!", – отмечают украинские военные.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной крепости.
В Бахмуте продолжается позиционная война
Спикер Восточной группировки ВСУ в эфире телемарафона сообщил, что в Бахмуте продолжаются бои в городской застройке. По его словам, в городе идет позиционная война.
Череватый подчеркнул, что обстановка постоянно меняется в зависимости от огневых поражений. По его словам, каждой стороне удаются те или иные действия.
"Бои в городской застройке – это один из самых сложных типов войн", – подчеркнул Череватый.
Какая ситуация в Бахмуте
- В Генштабе ВСУ 6 апреля сообщили, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать.
- Кроме того, за прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское.
- Подразделения Сил обороны Украины отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта.
- От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.
- Президент Владимир Зеленский допускает вывод украинских сил Бахмута. Это произойдет, если будут происходить более горячие события и опасность, что Украина может потерять личный состав из-за окружения.
- На данный момент продвижение оккупантов в Бахмуте измеряется метрами. За это россияне платят огромными потерями, что не оправдывает цели.