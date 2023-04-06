Командование Сил специальных операций ВСУ показало мощное видео, как происходит оборона Бахмута. Бои ведутся на улицах Бахмута, а попытки врага окружить город – проваливаются.

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Командование полностью контролирует ситуацию с обороной Бахмута

"На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!", – отмечают украинские военные.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной крепости.

В Бахмуте продолжается позиционная война

Спикер Восточной группировки ВСУ в эфире телемарафона сообщил, что в Бахмуте продолжаются бои в городской застройке. По его словам, в городе идет позиционная война.

Череватый подчеркнул, что обстановка постоянно меняется в зависимости от огневых поражений. По его словам, каждой стороне удаются те или иные действия.

"Бои в городской застройке – это один из самых сложных типов войн", – подчеркнул Череватый.

Какая ситуация в Бахмуте

  • В Генштабе ВСУ 6 апреля сообщили, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать.
  • Кроме того, за прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское.
  • Подразделения Сил обороны Украины отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта.
  • От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.
  • Президент Владимир Зеленский допускает вывод украинских сил Бахмута. Это произойдет, если будут происходить более горячие события и опасность, что Украина может потерять личный состав из-за окружения.
  • На данный момент продвижение оккупантов в Бахмуте измеряется метрами. За это россияне платят огромными потерями, что не оправдывает цели.