Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало потужне відео, як відбувається оборона Бахмута. Бої точаться на вулицях Бахмута, а спроби ворога оточити місто – провалюються.

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Командування повністю контролює ситуацію з обороною Бахмута

"На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!", – зазначають українські військові.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що наше командування повністю контролює ситуацію з обороною Фортеці.

У Бахмуті триває позиційна війна

Речник Східного угруповання ЗСУ в ефірі телемарафону повідомив, що в Бахмуті тривають бої в міській забудові. За його словами, в місті триває позиційна війна.

Череватий наголосив, що обстановка постійно змінюється залежно від вогневих уражень. За його словами, кожній стороні вдаються ті чи інші дії.

"Бої в міській забудові – це один з найскладніших типів воєн", – наголосив Череватий.

Яка ситуація у Бахмуті