Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших.

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У росіян нічого не виходить

Петро Волощенко пояснив, що наразі за Бахмут тривають найжорстокіші бої за всю історію зимової кампанії та навіть вже весняної.

Ворог намагається за будь-яку ціну взяти місто під свій контроль, але наразі їм це не вдається,

– наголосив український захисник.

На його думку, окупанти зазнають серйозних втрат. Волощенко переконав, що ні про які досягнення на Бахмутському напрямку у росіян не мовиться.

"Попри те, що їхній кухар пробрався, як щур, вночі й уткнув там свою ганчірку", – зауважив військовослужбовець.

Український захисник пригадав відео очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, в якому він заявляє, що наче центр Бахмуту під російським контролем. Головний "вагнерівець" встромляє в землю щось на кшталт прапору Росії, втім якого кольору була ганчірка невідомо.

Вони намагаються хоч якусь перемогу видати за якусь страшну і велику перемогу,

– розказав він.

Військовослужбовець переконаний, що в окупантів нічого не вийде.

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Де ЗСУ смажить ворога

Петро Волощенко повідомив, що на Бахмутському напрямку все ще тривають бої. Росіяни наразі сконцентрувалися на так званих кліщах захоплених територій і намагаються взяти місто в кільце.

Не вдається, тому що ми їм дали бій саме в районе Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове та Іванівка – це чотири таких основні точки, де вони сконцентрували свій удар,

– зосередив увагу захисник.

Військовослужбовець переконав, що основні шляхи постачання та так звані "траси життя" уздовж всього гарнізону залишаються під українським контролем.

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