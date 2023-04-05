Батько разом з сином служили в одному підрозділі під Бахмутом. Хлопець отримав поранення й був госпіталізований.

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Фото батька й сина облетіло мережу

Лікар з Коломиї Олег Токарчук зробив світлину у той момент, коли сім'я підтримувала один одного, тримаючись за руки.



Батько не відпускає руку сина / Фото Олега Токарчука

У коментарях користувачі розчулилися від побаченого й бажають українському захисникові скорішого одужання.

"Хай Господь вас завжди оберігає! Спасибі вам, за вашу наполегливу працю для ЗСУ за врятовані життя";

"Нехай Бог дає вам сили й здоров'я!";

"Велика всім Вам подяка! Нехай береже Господь".

Сам лікар у публікації написав, що фото – не про біль чи втрати, а про ціну, якою нині сучасне покоління виборює свободу.

Це про те, що кілька поколінь свого часу втратили, а сьогодні, 2 – 3 покоління, кров'ю і ціною власного життя мають поставити крапку! – написав Токарчук.



Батько тримає пораненого сина за руку / Фото Олега Токарчука

Фото військовополоненого з яблуком розчулило мережу

У лютому 2023 року відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Тоді мережу облетіло щемливе фото одного з захисників, який радів яблуку.

Як з'ясували пізніше, на світлині був український ресторатор Максим Колесніков. Він потрапив у полон у березні 2022 року й провів у ньому майже 11 місяців. За цей час військовослужбовець дуже схуд й посивів, а фото, як він радіє звичайному фрукту – розчулило користувачів. Колесніков зізнався, що за весь час полону жодного разу не куштував яблук.



Військовополонений боявся вкусити яблуко / Фото Андрія Качори

Автор промовистої фотографії заявив, що вона вийшла зовсім випадково. Він пояснив, що хотів зняти відео, але натиснув не ту кнопку.