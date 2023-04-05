Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, Бахмутское направление остается одним из самых сложных.
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У россиян ничего не получается
Петр Волощенко объяснил, что за Бахмут продолжаются самые жестокие бои за всю историю зимней кампании и даже уже весенней.
Враг пытается любой ценой взять город под свой контроль, но пока им это не удается,
– подчеркнул украинский защитник.
По его мнению, оккупанты понесут серьезные потери. Волощенко убедил, что ни о каких достижениях на Бахмутском направлении у россиян не говорится.
"Несмотря на то, что их повар пробрался, как крыса, ночью и уткнул там свою тряпку", – заметил военнослужащий.
Украинский защитник вспомнил видео главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в котором он заявляет, что центр Бахмута под российским контролем. Главный "вагнеровец" вонзает в землю что-то вроде флага России, впрочем какого цвета была тряпка неизвестно.
Они пытаются хоть какую-то победу выдать за какую-то страшную и великую победу,
– рассказал он.
Военнослужащий убежден, что у окупантов ничего не получится.
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Где ВСУ жарит врага
Петр Волощенко сообщил, что на Бахмутском направлении все еще продолжаются бои. Россияне сконцентрировались на так называемых клещах захваченных территорий и пытаются взять город в кольцо.
Не удается, потому что мы им дали бой именно в районе Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово и Ивановка – это четыре таких основных точки, где они сконцентрировали свой удар,
– сосредоточил внимание защитник.
Военнослужащий убедил, что основные пути снабжения и так называемые "трассы жизни" вдоль всего гарнизона остаются под украинским контролем.
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