Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, Бахмутское направление остается одним из самых сложных.

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У россиян ничего не получается

Петр Волощенко объяснил, что за Бахмут продолжаются самые жестокие бои за всю историю зимней кампании и даже уже весенней.

Враг пытается любой ценой взять город под свой контроль, но пока им это не удается,

– подчеркнул украинский защитник.

По его мнению, оккупанты понесут серьезные потери. Волощенко убедил, что ни о каких достижениях на Бахмутском направлении у россиян не говорится.

"Несмотря на то, что их повар пробрался, как крыса, ночью и уткнул там свою тряпку", – заметил военнослужащий.

Украинский защитник вспомнил видео главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в котором он заявляет, что центр Бахмута под российским контролем. Главный "вагнеровец" вонзает в землю что-то вроде флага России, впрочем какого цвета была тряпка неизвестно.

Они пытаются хоть какую-то победу выдать за какую-то страшную и великую победу,

– рассказал он.

Военнослужащий убежден, что у окупантов ничего не получится.

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Где ВСУ жарит врага

Петр Волощенко сообщил, что на Бахмутском направлении все еще продолжаются бои. Россияне сконцентрировались на так называемых клещах захваченных территорий и пытаются взять город в кольцо.

Не удается, потому что мы им дали бой именно в районе Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово и Ивановка – это четыре таких основных точки, где они сконцентрировали свой удар,

– сосредоточил внимание защитник.

Военнослужащий убедил, что основные пути снабжения и так называемые "трассы жизни" вдоль всего гарнизона остаются под украинским контролем.

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