Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. Он добавил, что сегодня линия фронта в городе проходит по железнодорожному пути.

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По городу ходят стаи "орков"

По его словам, враг использует тактику пехотных штурмов. Сначала на позиции украинских военных заходят вагнеровцы, а затем регулярная армия. Когда удается отразить первый штурм, россияне начинают новый, не позволяя перевести дух и пополнить боекомплект. Параллельно украинские военные обстреливаются из артиллерии, минометов и танков.

"В самом городе сплошной ад, ведь, как я понимаю, взятие города – это политическая задача для нашего врага. Россияне напихали туда много живой силы, не ценя жизнь своих солдат. По городу ходят стаи "орков", как в фильмах ужасов. По технике, работает все – от минометов до градов и танков. Самое сложное, когда работает "Пион" – артиллерия калибром 203 миллиметра. Взрывы просто адские", – рассказал Фирсов.

Военный добавил, что наши воины героически защищают город уже 8 месяцев подряд – именно с августа 2022 года в этом районе продолжаются активные боевые действия.

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