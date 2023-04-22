Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. Він додав, що сьогодні лінія фронту у місті проходить по залізничній колії.

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По місту ходять зграї "орків"

За його словами, ворог використовує тактику піхотних штурмів. Спочатку на позиції українських військових заходять вагнерівці, а потім регулярна армія. Коли вдається відбити перший штурм, росіяни починають новий, не даючи можливості перевести дух та поповнити боєкомплект. Паралельно українських військових обстрілюють з артилерії, мінометів та танків.

"В самому місті суцільне пекло, адже, як я розумію, взяття міста – це політичне завдання для нашого ворога. Росіяни напхали туди багато живої сили, не цінуючи життя своїх солдатів. По місту ходять зграї "орків", як у фільмах жахів. По техніці, працює все – від мінометів до градів і танків. Найскладніше, коли працює "Піон" – артилерія калібром 203 міліметри. Вибухи просто пекельні", – розповів Фірсов.

Військовий додав, що наші воїни героїчно боронять місто уже 8 місяців поспіль – адже саме з серпня 2022 року у цьому районі тривають активні бойові дії.

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