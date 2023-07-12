Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, россияне оказались в ловушке в Бахмуте.

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"Когда Силы обороны продвинутся еще, врагу придется либо оставаться в "котле", либо делать "жест доброй воли". А дальше – Лисичанск, Северодонецк и Донецк", – отметил Сазонов.

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Как известно, ранее защитники заняли высоты с трех сторон от Бахмута – около Клещиевки, Часового Яра и Берховки. Теперь основная трасса поставок россиян под контролем украинской артиллерии.

Как изменилась ситуация за сутки

На юге от Бахмута украинские военные выбили российских захватчиков и заняли их позиции. Есть продвижение также на севере от города-крепости.

Что происходит в Бахмуте: смотрите видео

Силы обороны контратакуют противника и постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории.

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